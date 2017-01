Hiş, bila kes nebihîsin

Nebihîsin, dimirim ha

Hîv bûm di nîvê şevê de

Dû ra baranek kesk…

Kesk dibare.





Li wê stêrka wendayî, ya herî dûr

Ya bênav û bêkes

Stradîvarîûsek xwe bi xwe ra dinale,

Ma tu dibihîzî?

Kewana wê, mistek û pira wê kesk.

Dibêje ên ku nemir, rind û çetin

Berê ez bûm, paşê ez im…

Awaza wê ye a ku li tevahiya gerdûnê

Tenhayiyên kivş û nekivş digere.

Niha can û pûrta min dipêçe

Bi bayê xwe ra bangîn…

Kesk dipêçe.





Xewn e, hemû kişandiyên me.

Xewn e qehra min, xewn e zîndan.

Çawa jî gîhişt salan

Serpêhatiya min a bejn çewkî…

Nizanin em çawa li hev û din geriyan

Nizanin me çawa ji hev hez kir,

Du hesretên wendayî,

Du perçe can.

Qelişî dilê kevirêhestan,

Aveke bi sedsalan hatiye fetisandin

Diherike di hûnikayiya keskesoran da…

Kesk diherike.





Hişbûye hemû lûle,

Di devên wan da gulên kesk pijiqiye…

Hişbûye çiya,

Hişbûye behr.

Dinya aram,

Xew kûr e,

Mar avê tîne ji çêlika beytikê ra.

Jina terr nedibû, keçek çavşîn aniye,

Pêsîrên wê biadan û hûnik…

Kesk didoşe.





Hîv bûm di nîvê şevê da

Neron, di pirtûkên zarokan da sûretek nerind.

Û Sezar jî, navekî ye, di xiravan da.

Le tu dibê qey kevirê xinçerê ye

Kartaca’ yê mezin!

Kanê, ava niftê berda bûn ser

Mêzekî çawa digîre, egît,

Bi hezaran salan şûn va jî

Kesk digîre.





Li bilindayiya çiyê dide

Siya zelal û

Deqdeqî a başoka min.

Li teyra naxe, kêrgûya nagire,

Le semasiyên birçî û har in

Ên ku ew perçe dike

Binihêre, Tîber rêzdar û bêdeng.

Binihêre, zincira rêza nîlufer.

Vana qeyd û pazbendên

Yekemîn hêvî, yekemîn dergîstî

Û yekemîn gerîlla yê cîhanê Spartakus e.

Kesk hişbûye.

Hişke,bila kes nebihîsin

Nebihîsin, dimirim ha

Hîv bûm di nîvê şevê da

Dû ra min tu dît.

Tu, perçê zêr ên parsûyên min.

Tu, di diranê te da bêhna sêvê.

Ma carek din kijan dayîk me di welidîne?





Rihe min…

Misra dixwinim, bila haya te jê hebe.

Meyxana herî piçûk a çarşûyan ev e,

Porên wê di rûyên min da bira û zarokane.

Di bin çermên me da ew mirina bênamûs…

Û cara yekiye rast dihere karê Ahmed.

Cara yekiye bêxinçeriya destên dosta…

Kesk digîre.





Wergerandin: J. Alpîranî