Dilê min da kaniya kulan heye berxikEz jê helbestan, kilaman didoşimEz ji janên dilê xwe yî ziravRîsê hêviyan dirêsimBirînan dikim gulXeyalan dikim eynikJi bo zerî li ber biskên xwe şe bikin...

Dengê min dibe ba

Rojên qije qije germ

Ji bo bibe henikayî

Bigere li ser dilê şewitî...

Kê hêsir darxistin mîna morikan

Berda li ser gerdena zer

Kê mîna jehriyê li pêsîra xerîbiyê xwîn mêt

Kê kevirek kire hembêza xwe şuna lorikan

Kê dare kelemek şide şid bi mil kir

Dewsa welat



Dê û bavê me hene berxik

Lê em sêwî ne

Welatê me heye

Lê em xerîb in

Kê hêlîna teyran hilşandiye

Tanga jiyana me da

Ev nifirên kîjan sêwiyê ye

Zeliqîye bi pêsîra me ve ..

Bêje berxik

Kanê duayên li ser kêlikên mirîyan

Kanê hineya

Şeva siyarkirina bukê

Kanê tebexa li ber şênîgê bişkê

Li bin pahniya wê hermetê

Ax berxik

Kuliyê berfê min dukujin

Serma nîne sirê birina min

Vê bîra tarî da

Tenê çavekî digerim

Hema bila min binêre

Hema bila min binêre tenê carek...