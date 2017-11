Kî kevirbûna me aciz eGer kevirbûn bê sedem hinekan biêşîneBila bi hişkbûna xwe hezar car bijîEm piçûk in dibe kuDibe ku em erzan inDibe ku kirêt. . .Lê hûnê çawa hizra hebûna me înkar bikinHûn her kevirî re bêjinEw ji bo ser şkestinê he yeHer kevirê hol be bişkêne serê weKevir he ne ne tenê ne. . .