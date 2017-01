Enstîtuya Kurdî ya Stenbolê ji sala 1992an bi vir de ji bo parastin û pêşvebirina ziman, wêje û dîroka kurdî xebatan dike. Ji sala 2006an heta roja ku deriyê wê hate şikandin û piştre jî hate mohkirin, bi navê Komeleya Enstîtuya Kurdî ya Stenbolê xebatên xwe didomandin.Enstîtuya Kurdî ya Stenbolê her çi qas ji ber rewşa siyasî û hiqûqî ya Tirkiyeyê bi navê "Komeleya Enstîtuya Kurdî ya Stenbolê" xebatên xwe meşandibin jî, her tim wekî saziyeke akademîk û dibistaneke kurdî xebat kiriye.Heta niha bi hezaran kes li Enstîtuya Kurdî hînî zimanê kurdî (kurmancî û kirmanckî) bûne. Her wiha gelek berhemên der barê ziman, wêje û dîroka kurdî de ji hêla Enstîtuya Kurdî ve hatine amadekirin. Enstîtuya Kurdî Ji bo pêkanîna hişmendiya parastin û pêşvebirina ziman û nasnameya kurdî ji bo çareseriya demokratîk a kêşeya kurdî gelek panel, semîner, sempozyûm û konferans li dar xistine, endam û rêveberên wê beşdarî gelek çalakiyên bi vî rengî bûne.Enstîtuya Kurdî ya Stenbolê bi biryarnameya bi hêza qanûnê (KHK) ya 679an hate girtin. Bi vê biryara neheq û nehiqûqî derbeyeke mezin li xebatên çand û zimanê kurdî ketiye. Bi sedan kesên ku li vê sazîyê hinî kurdî dibûn, mexdûr bûne. Em wekî hemwelatiyên vî welatî dixwazin ku ev biryar were betalkirin û Komeleya Enstîtuya Kurdî ji nû ve were vekirin.